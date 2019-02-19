Son Dakika Haberleri: Sokak Ortasında Eşini Darp Eden Adama Linç Girişimi

Sokak Ortasında Eşini Darp Eden Adama Linç Girişimi

1 saat önce

Zonguldak'ta sokak ortasında eski eşini darp eden ve alkollü olduğu iddia edilen adam, vatandaşlar tarafından linç edilmekten sona anda polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sokak Ortasında Eşini Darp Eden Adama Linç Girişimi, System.String[]
Zonguldak'ta sokak ortasında eski eşini darp eden ve alkollü olduğu iddia edilen adam, vatandaşlar tarafından linç edilmekten sona anda polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Nazmi A., caddede karşılaştığı ismi öğrenilemeyen eski eşine çocuğunun yanında vurmaya başladı. Darp edilen kadın ve çocuğunun yardımına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu. Nazmi A.'ya müdahale eden esnaflar Nazmi A.'yı yere yatırarak vurmaya başladı. Çevredekilerin de tepki gösterdiği Nazmi A.'yı linç edilmekten olay yerine gelen polis kurtardı. Polise de direnen Nazmi A., gazetecilere "Çek çek nerede paylaşacaksın onu?' diye tepki gösterdi. Kadını dövülmekten kurtaran esnaflardan Engin Ekşioğlu, "Durumu izledim. Çocuk ağlıyordu. Az ileri gidince adam, kadına bir tokat attı. O zaman gittim müdahale ettim. Yere yatırıp polisi aradık." dedi. Gözaltına alınan Nazmi A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(Emrecan Bayram - Barış Doğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:31 Kaynak: İHA

Polis, Zonguldak, 3. Sayfa
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