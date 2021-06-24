Sokak ortasında eşini öldüren adam, polisle girdiği çatışmada yaşamını yitirdi - Son Dakika

Aksaray'da sabah saat 07.00 sıralarında Eşref Akoda, evlerinin önündeki sokakta henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Yemen Akoda'ya tabancayla ateş etti.

POLİSLE ÇATIŞTI

Yemen Akoda kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesi üzerine, yakındaki emniyet müdürlüğü binasındaki polisler bölgeye geldi. Eşref Akoda, iddiaya göre, polislerin üzerine de ateş açtı. Akoda, polislerle çıkan çatışmada yaralandı. Eşref Akoda ve Yemen Akoda, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste tedaviye alınan Eşref ve Yemen Akoda, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.