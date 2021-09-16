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Sokak ortasında eski eşini bıçakladı! Afganistan uyruklu bir şahsın suç anları saniye saniye kaydetti - Son Dakika

Sokak ortasında eski eşini bıçakladı! Afganistan uyruklu bir şahsın suç anları saniye saniye kaydetti

16.09.2021 07:39

Zeytinburnu'nda yaşanan olayda Afganistan uyruklu bir şahıs, sokak ortasında eski eşini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Katil zanlısı polisler tarafından yakalanırken olay, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii Sokak üzerinde sokakta eski kocasıyla oturan Fatıma Ayderi (28) kendisi gibi Afganistanlı eski kocası Mehmed T. (30) tarafındandün saat 19.30 sıralarında, vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. Kadın, kanlar içinde yere yığılırken Mehmed T. koşarak olay yerinden uzaklaştı.

BIÇAKLANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan incelemede Ayderi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri katil zanlısı Mehmed T.'yi yakaladı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAMERA ANBEAN KAYDETTİ

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelinin, Ayderi ile bir süre oturduktan sonra belinden çıkardığı bıçakla kadını defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Sokak ortasında eski eşini bıçakladı! Afganistan uyruklu bir şahsın suç anları saniye saniye kaydetti
Sokak ortasında eski eşini bıçakladı! Afganistan uyruklu bir şahsın suç anları saniye saniye kaydetti
Sokak ortasında eski eşini bıçakladı! Afganistan uyruklu bir şahsın suç anları saniye saniye kaydetti
Sokak ortasında eski eşini bıçakladı! Afganistan uyruklu bir şahsın suç anları saniye saniye kaydetti

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında eski eşini bıçakladı! Afganistan uyruklu bir şahsın suç anları saniye saniye kaydetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak ortasında eski eşini bıçakladı! Afganistan uyruklu bir şahsın suç anları saniye saniye kaydetti - Son Dakika
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