Sokak ortasında eşini vurup kimseyi yanına yaklaştırmayan eski koca tutuklandı - Son Dakika
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Sokak ortasında eşini vurup kimseyi yanına yaklaştırmayan eski koca tutuklandı

13.12.2022 23:27

Ankara'da tartıştığı eski karısını sokakta tabancayla yaralayan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Mehmet E., Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. İfadesinde şüpheli, 25 yıl önce Pelin C. ile çalıştığı eğlence merkezinde tanıştıklarını belirtti.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Uzun süren ilişkilerinin ardından 2016'da evlendiklerini, iki çocuklarının olduğunu anlatan şüpheli, aile içi sorunlar nedeniyle 2020'de boşandıklarını aktardı. Başka bir suç dosyası kapsamında tutuklandığını, Covid-19 tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izinli çıktığını belirten şüpheli, olay günü Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde alışveriş yapan eski eşi Pelin C. ile karşılaştıklarını anlattı.

TUTUKLANDI

Kızları hakkında konuşmak istediğini, ancak mağdurun kendisini terslediğini öne süren şahıs, bunun üzerine belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak iki el yere ateş ettiğini iddia etti. Sonrasında yaşananları hatırlamadığını belirten Mehmet E., olaydan sonra kaçtığı evde intihara kalkıştığını söyledi. İfadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet E, "eski eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Adliyesi, Cumhuriyet, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında eşini vurup kimseyi yanına yaklaştırmayan eski koca tutuklandı - Son Dakika

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