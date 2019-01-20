Son Dakika Haberleri: Sokak Ortasında Fuhuş Pazarlığı

Sokak Ortasında Fuhuş Pazarlığı

1 saat önce

Sokak ortasında fuhuş pazarlığıİSTANBUL - Beylikdüzü'nün en işlek caddelerinde hayat kadınlarının ve travestilerin gece yarısı yaptığı fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı.

Sokak ortasında fuhuş pazarlığı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nün en işlek caddelerinde hayat kadınlarının ve travestilerin gece yarısı yaptığı fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı. Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı caddede uzun kuyruklar oluşturdu.
Beylikdüzünü mesken tutan hayat kadınları yol kenarlarında ve caddelerde kimseye aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yapıyor. Bekledikleri yerde duran otomobillerin içindekilerle pazarlık yapan hayat kadınları, fiyatta anlaştıkları sürücülerin araçlarına binip gidiyor. Diğer kadınlar ise, yoldan müşteri beklemeye devam ediyor. Fuhuş yapan kadınları görüp araçlarını yavaşlatıp veya duran sürücüler zaman zaman yolda uzun kuyruklar oluşturuyor. Uzun süredir bölgede fuhuş ticaretinin devam ettiğini söyleyen vatandaşlar, emniyet yetkililerinden bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:57 Kaynak: İHA

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