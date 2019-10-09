Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında gasp failleri tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında gasp failleri tutuklandı

Sokak ortasında gasp failleri tutuklandı

10 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 şahıs, sokak ortasında 1 kişinin bin 700 lirasını ve cüzdanını gasp etti.

Sokak ortasında gasp failleri tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 şahıs, sokak ortasında 1 kişinin bin 700 lirasını ve cüzdanını gasp etti. Polis ekiplerince yakalanan zanlılar tutuklandı.


Olay, Süleymanpaşa'ya bağlı Eskicami-Ortacami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.T. isimli kişinin sokak üzerinde yürümekteyken darp edilerek düşürülmesi ve şahsın üzerindeki cüzdanı ve bin 700 TL parasının zorla alınması sonucu meydana gelen yağma (gasp) olayıyla ilgili polis ekipleri harekete geçti. Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerinin yapmış olduğu araştırmada olay yerini gösteren kamera kayıtları incelenerek olayın faillerinin F.K. ve H.D. isimli şüpheliler olduğu belirlendi. 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.


Şahısların gasp ettikleri paralardan bin 500 TL ve cüzdan F.T.'ye teslim edildi. F.K. ve H.D. ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
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