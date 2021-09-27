Sokak ortasında gerçekleşen cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı! Kayıp kızın izi bulundu - Son Dakika

20 Eylül'de Suruç ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Emekçi Sokak'ta yaşanan olayda, iddiaya göre, Halfeti'de yol yapım şantiyesinde çalışan 44 yaşındaki Aziz Erkan, her zaman olduğu gibi işe gitmek için sabah saat 04.00 sıralarında evden çıktı.

SIRTINDAN VURULDU

Sokakta yürüyen şahıs, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sırtından tüfekle vuruldu. Silah sesiyle uyanan mahalleli, Aziz Erkan'ın sokak ortasında yerde yattığını gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Erkan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLILARI YAKALANDI

Olayı araştıran polis ekipleri, cinayet zanlıları olarak A.Ş. ve C.Ş. kardeşleri gözaltına aldı. Emniyete götürülen kardeşlerden A.Ş'nin Aziz Erkan'a hırsız sandığı için ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen her iki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYIP KIZIN İZİNE ULAŞILDI

Olayın yaşandığı sabah Aziz Erkan'ın 20 yaşındaki kızı Esra'nın da aniden ortadan kaybolduğu belirlendi. Kızın kaybolması ile saldırının bağlantısının olup olmadığını araştıran polis ekipleri, Esra'nın aynı sabah Konya'ya gittiğini ve cinayetle bir bağlantısının olmadığını belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.