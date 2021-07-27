Üye Girişi
Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti - Son Dakika

Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti

27.07.2021 11:01

Gaziantep'te sokak ortasında yaşanan sopalı ve bıçaklı kavganın kan donduran görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Videoda 5 kişilik bir grubun aralarına aldıkları bir kişiyi kollarından tuttukları, bir yandan kafasına sopayla vururken diğer yandan da bir kadının bıçakla saldırdığı açıkça görülüyor. Kanlar içinde yere yığılan kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Gaziantep'teki kavgaya ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 5 kişinin sokak ortasında aralarına aldıkları bir kişiyi linç ettiği anlara ilişkin video paylaşım üstüne paylaşım alırken, sosyal medya kullanıcıları kan donduran video üzerinden yaptıkları yorumlarla yaşanan olaya isyan etti.

KADIN SALDIRGANDAN ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ

Birçok sosyal mecrada paylaşılan videoda, 5 kişinin sokak ortasında bir adamı kollarından tutup hareketsiz bıraktıkları ve kaçmasına izin vermedikleri görülüyor. Aralarında bir kadının da bulunduğu gruptan bir kişi şahsın kafasına büyük bir sopayla ağır darbeler indirirken, kadın ise sendeleyen adama bıçakla defalarca saldırıyor. Yaşanan linçin sonunda adamın yerde hareketsiz şekilde kaldığı görülürken, saldırganlar şahsı orada bırakarak başka bir kişiye de taş ve sopalarla saldırmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin gündeme gelmesinden sonra çok sayıda kullanıcı videoyu paylaşarak tepki yorumlarında bulundu. Gaziantep'te saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiği iddia edilirken, kan donduran olay ise çeşitli sosyal medya mecralarında bir numaralı gündem haline geldi.

İşte olaya ilişkin yapılan yorumlardan bazıları;

- Adam ne yapmış olabilir ki? Ülkenin durumu bu şekilde işte.

- Ağır linç içeren görüntülerdir. Umarım bu gidişat hızlıca durdurulur.

- Beş kişi bir adama saldırmış. Kimdir nedir bunlar ve nasıl bir vicdansızlıktır böyle?

- Bu nedir arkadaş? bunlar insan değil canavar resmen. Bir grup zalimin bir kişiyi sopalarla katletme olayı.

Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti

Gaziantep, İsyan, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti - Son Dakika


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor 11:16 Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor Dünyanın ilk gülücük emojisine sahip matarasına büyük ilgi! 1 ayda 10 bin ziyaretçi geldi 11:11 Dünyanın ilk gülücük emojisine sahip matarasına büyük ilgi! 1 ayda 10 bin ziyaretçi geldi Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız 11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı 10:54 Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407 10:51 Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407 Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu 10:29 Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu
Yazın ortasında 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzaraya inanamadı 09:45 Yazın ortasında 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzaraya inanamadı Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü 22:47 Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü

Son Dakika Haberleri
11:15 Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor
11:11 Güne yükselişle başlayan dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor
11:10 Dünyanın ilk gülücük emojisine sahip matarasına büyük ilgi! 1 ayda 10 bin ziyaretçi geldi
11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız
11:04 Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi
10:53 Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı
10:51 Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407
10:42 Amazon iddialarından sonra yükselişe geçen Bitcoin, gelen yalanlamayla ibresini düşürdü
10:34 AK Partili Mehmet Özhaseki de mülteci tartışmalarına katıldı: Bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyor
10:33 Doğu Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı! İşte Meteoroloji'nin uyardığı 5 il!
Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun Tayland sokaklarını istila etti Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun Tayland sokaklarını istila etti         
11:21
Vaka artışı tüm gözleri aşı olmayan 22 milyona çevirdi! İşte en çok sığındıkları 10 bahane Vaka artışı tüm gözleri aşı olmayan 22 milyona çevirdi! İşte en çok sığındıkları 10 bahane         
11:15
Güne yükselişle başlayan dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor         
11:11
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Herkes turizm sektörüne geçti, şimdi 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar Herkes turizm sektörüne geçti, şimdi 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar         
10:52
Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı         
10:37
Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi         
09:51
Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ifşa oldu Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
00:10
Eski eşine Eski eşine "Şeytan görsün yüzünü" diyen Serdar Ortaç'a Chloe'den jet yanıt: Hikayenin iki yüzü var         
22:42
Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi         
22:12
Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu         
18:10
"Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri" diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi         
18:03
Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar         
17:27
Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi         
17:24
Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:36
Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 11:44:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement