Yer: İstanbul! Güpegündüz uyuşturucu satarken yakalandı - Son Dakika

Yer: İstanbul! Güpegündüz uyuşturucu satarken yakalandı

Son Güncelleme: 14.09.2023 11:04

İstanbul Esenler'de bir şahıs, kağıda sarıp güpegündüz uyuşturucu ticareti yaparken polis tarafından suçüstü yakalandı. İhbar üzerine baskın yapan polis, torbacıyı ve müşterisini kıskıvrak yakaladı. Torbacı tutuklanırken, uyuşturucuyu satın alan yabancı uyruklu kişi serbest bırakıldı.

İstanbul Esenler'de bir şahıs sokak ortasında kağıda sarıp güpegündüz uyuşturucu ticareti yaptı. İhbar üzerine baskın yapan polis, torbacıyı ve müşterisini kıskıvrak yakaladı. Ticaret anları kameralara yansırken, taşın altında bir miktar uyuşturucu bulunan torbacı torbacı tutuklandı.

İHBAR ÜZERİNE BASKIN YAPTILAR

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park polisi, önceki gün saat 16.00 sıralarında bir şahsın ağaç altında uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, önce şahsı araç içerisinden takibe aldı. Şahsın yanına birkaç kişinin gelip kağıdın içerisinde bir şeyler aldığını ve para verdiğini gören polis ardından harekete geçti.

UYUŞTURUCU VE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Paketi alan şahsın peşine takılan Esenler Mobil Park polisi onu durdurup üst aramasını yaptı. Yapılan aramada şahsın pantolon cebindeki pakette bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Daha sonra torbacı şahsın yanına giden polis ekipleri onu da yakalayıp üst aramasını yaptı. Üstünde bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirilen şahsın uyuşturucu maddeleri, taşın altında gizlediği belirlendi. Toplamda 8.61 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Sokak ortasında güpegündüz uyuşturucu satarken böyle görüntülendi

TORBACI TUTUKLANDI

Emniyete ifadesi alınan Gürkan K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucuyu satın alan yabancı uyruklu Anwar A. ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Esenler, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yer: İstanbul! Güpegündüz uyuşturucu satarken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yer: İstanbul! Güpegündüz uyuşturucu satarken yakalandı - Son Dakika
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