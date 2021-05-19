Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu - Son Dakika

Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu

19.05.2021 09:16

İzmir'in Konak ilçesinde 24 yaşındaki E.M. aralarında husumet olan esnaf Gökhan Çelenk'i çıkan tartışma sırasında tabanca ile vurdu. Başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Çelenk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ancak bulunduğu bölgeyi ablukaya alan polise teslim olan E.M.'nin üç gün önce de pompalı tüfekle rastgele ateş açtığı ve bugün gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Saat 21.00 sıralarında Çınaraltı Mahallesi Dicle Caddesi'nde mahallede tütün ürünleri satışı yapan Gökhan Çelenk, iddiaya göre bir süre önce cadde üzerinde tehlikeli araç sürdüğü ve yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle bakkal dükkanında çırak olarak çalışan E.M. ile tartıştı.

ART ARDA ATEŞ ETTİ

Aralarında husumet oluşan E.M. ile Gökhan Çelenk bu akşam caddede karşılaşınca tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla E.M. belinden çıkarttığı tabanca ile Çelenk'e ateş art arda ateş açtı. Başına mermi isabet eden Çelenk kanlar içerisinde yere yığılırken, E.M. ormanlık alana kaçtı. Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Çelenk'i ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Çelenk, 3 saat süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Çelenk'in cenazesi, savcının incelemesiden sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Çelenk'i başından tabanca ile vurduktan sonra ormanlık alana kaçan E.M. ise bölgeyi abluka altına alan polis ekiplerine suç aleti tabanca ile birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan E.M., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayte Büro Amirliği'ne götürüldü.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Bu arada E.M.'nin 3 gün önce Çınaraltı Mahallesi'nde pompalı tüfekle rast gele ateş açtığı ve olayı soruşturan polis ekipleri tarafından bugün gündüz saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi. Evinde yapılan aramada ise pompalı tüfek ele geçirildi. daha sonra serbest bırakılan E.M.'nin kendisini ihbar ettiği düşüncesiyle cinayeti işlettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma sürdürülüyor.

Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu

Çelenk, Polis, İzmir, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu - Son Dakika


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