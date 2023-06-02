Sokak ortasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sokak ortasında hayatını kaybetti

02.06.2023 13:45

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokak ortasında yürüyen 56 yaşındaki vatandaş bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşın sokağın ortasında hayatını kaybettiği anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Sakarya Mahallesi üzerinde bulunan bir sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde yürüyen 56 yaşındaki Hüseyin Berber bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

YERE YIĞILDIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan, Berber'in sokak ortasında yürüdüğü esnada yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın yürüdüğü esnada yere yığılarak öylece kaldığı anlar yer aldı.

Sokakta yürürken bir anda yere yığıldı! Talihsiz adam saniyeler içinde can verdi

ÖLÜM NEDENİ; KALP KRİZİ

Berber'in cenazesi, dün Sakarya Mahallesi İhsaniye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hüseyin Berber'in kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sokakta yürürken bir anda yere yığıldı! Talihsiz adam saniyeler içinde can verdi
Sokakta yürürken bir anda yere yığıldı! Talihsiz adam saniyeler içinde can verdi
Kaynak: İHA
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Sakarya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak ortasında hayatını kaybetti - Son Dakika


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