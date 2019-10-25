Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi öldü, o anlar kamerada
Son Dakika Güncel Sokak ortasında husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi öldü, o anlar kamerada

Sokak ortasında husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi öldü, o anlar kamerada

58 dakika önce

Sokak ortasında husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi öldü, o anlar kameradaDÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, husumetlisi Tuncay R. tarafından sokak ortasında bıçaklanan Özer Çetin yaşamını yitirdi.

Sokak ortasında husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi öldü, o anlar kamerada

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, husumetlisi Tuncay R. tarafından sokak ortasında bıçaklanan Özer Çetin yaşamını yitirdi.

Olay, Akakoca Bebek Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Tuncay R., aynı yolda ilerleyen bir otomobil içinde bulunan ve daha önce tartışma yaşadığı Özer Çetin'in araç içinde olduğunu fark etti. Otomobilden inen Özer Çetin ile Tuncay R. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tuncay R. yanında bulunan bıçağı çıkararak Özer Çetin'in bacağına sapladı. Bıçak, Özer Çetin'in atar damarına denk geldi. Otomobile dönmek isteyen Özer Çetin bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özer Çetin, kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan Tuncay R. ise tutuklandı.

Sokak ortasında husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi öldü, o anlar kamerada

Akçakoca, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:34 Kaynak: DHA
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