Sokak ortasında husumetlisine ateş açtı, yoldan geçen de vuruldu - Son Dakika
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Sokak ortasında husumetlisine ateş açtı, yoldan geçen de vuruldu

6 saat önce

İZMİR'de emekli polis H.D., aralarında husumet olduğu öne sürülen Ayhan Aslan'ı sokak ortasında tabancayla vurarak, ağır yaraladı.

Sokak ortasında husumetlisine ateş açtı, yoldan geçen de vuruldu, System.String[]

İZMİR'de emekli polis H.D., aralarında husumet olduğu öne sürülen Ayhan Aslan'ı sokak ortasında tabancayla vurarak, ağır yaraladı. Bu sırada yoldan geçerken, seken kurşunların hedefi olan İbrahim Taş da yaralandı. H.D., olay sonrası polise teslim oldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semti 9215/6 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen, emekli polis H.D. ile Ayhan Aslan, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken H.D., belinden çıkardığı tabanca ile Aslan'a ateş açtı. Aslan, kanlar içinde yere yığılırken, seken kurşunlar, yoldan geçen İbrahim Taş'a isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralandığı belirlenen Aslan'ı, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Taş'ı da Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan H.D. ise kısa süre sonra karakola giderek, teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ayhan Aslan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:28 Kaynak: DHA

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