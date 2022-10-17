Sokak ortasında husumetlisini böyle dövdü - Son Dakika
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Sokak ortasında husumetlisini böyle dövdü

17.10.2022 15:36

Sokak ortasında husumetlisini böyle dövdüKOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, aralarında husumet bulunan kişiye elindeki sopayla saldırdı.

Sokak ortasında husumetlisini böyle dövdü

KOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, aralarında husumet bulunan kişiye elindeki sopayla saldırdı. Sopayla defalarca vurulan şahsın kolları ve bacaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Kadıköy Mahallesi Köse Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S., husumetli olduğu şahısla karşılaştı. Şahıslar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıs, yanında bulunan sopayla E.S.'ye saldırdı. E.S. kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolları ve bacakları kırılan E.S.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri ise E.S.'yi darp eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında husumetlisini böyle dövdü - Son Dakika

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