Sokak ortasında iki köpeğe sopalı eziyet (2) - Son Dakika
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Sokak ortasında iki köpeğe sopalı eziyet (2)

Sokak ortasında iki köpeğe sopalı eziyet (2)

08.01.2021 21:57

KEDİYİ KORUMAK İÇİN ŞİDDET UYGULAMIŞAntalya'da sokak ortasında 2 köpeğe sopayla defalarca vurarak şiddet uygulayan kadının kimliği belirlendi.

KEDİYİ KORUMAK İÇİN ŞİDDET UYGULAMIŞ

Antalya'da sokak ortasında 2 köpeğe sopayla defalarca vurarak şiddet uygulayan kadının kimliği belirlendi. Polisin ifadesine başvurduğu şüpheli T.S., hayvansever olduğunu, kendisine ait 2 hayvanı gezdirmeye çıktığında köpeklerinin kediye saldırdığını, kediyi kurtarmak için ve sonrasında köpeklerinin kedilere saldırmaya devam etmesini engellemek için böyle davrandığını söylediği öğrenildi. T.S. hakkında 'mala zarar verme' suçundan işlem yapıldı.


Kaynak: DHA
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Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak ortasında iki köpeğe sopalı eziyet (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak ortasında iki köpeğe sopalı eziyet (2) - Son Dakika
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