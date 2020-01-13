SOKAK ORTASINDA KADINA DAYAK ATAN KİŞİ YENİDEN GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SOKAK ORTASINDA KADINA DAYAK ATAN KİŞİ YENİDEN GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

SOKAK ORTASINDA KADINA DAYAK ATAN KİŞİ YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da bir kadını sokak ortasında sopa ile döven Faik M., savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

SOKAK ORTASINDA KADINA DAYAK ATAN KİŞİ YENİDEN GÖZALTINA ALINDI, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da bir kadını sokak ortasında sopa ile döven Faik M., savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Kadının şikayette bulunduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Faik. M., daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen Faik M., elindeki sopayla kadına defalarca vurdu. Kadına bağıran saldırgana kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDDİASI

Görüntülerdeki Faik K.'nin, kadının şikayeti üzerine geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan kadının, şüphelinin oğluyla arkadaşlık yaptığını ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylediği kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Faik M., savcılık talimatı ile yeniden gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Faik M.'nin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili görüntüler

-Mahalleden detaylar

-Kadına darp anı cep telefonu görüntüsü

-Genel detaylar


Gaziosmanpaşa, Küçükköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:25 Kaynak: DHA
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