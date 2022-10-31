Mersin'de sokak ortasında şiddet gören kadın ''düştüm" diyerek şikayetçi olmadı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ş.T., sokak ortasında yanındaki kadın arkadaşı N.S.'yi yumrukladı. İfadesi alınan kadın, "düştüm" diyerek şikayetçi olmadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sokak ortasında dehşet yaşandı. Ş.T., sokak ortasında yanındaki kadın arkadaşı N.S.'yi yumrukladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken N.S., ifadesinde herkesi şaşkına çevirdi. ŞİKAYETÇİ OLMADI Sokak'ta yürüyen Ş.T., yanındaki kadın arkadaşı N.S.'ye yumrukladı. Aldığı darbelerle yere düşen kadına, çevredekiler yardım etti. Çağırılan polis ekipleri, Ş.T. ve N.S.'yi emniyete götürdü. N.S.'nin emniyetteki ifadesinde "düştüm" diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi. EKİPLER ŞİDDETİ TESPİT ETTİ Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, N.S.'nin Ş.T. tarafından şiddete uğradığını tespit etti. Görüntülerde N.S.'nin yanında yürüyen Ş.T.'ye vurduğu, yere düşen kadına çevredekiler yardım ettiği görüldü. Öte yandan polis ekiplerinin S.T.'yi yeniden ifadeye çağırdığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Erkek arkadaşı tarafından böyle darp edildi... Düştüm diyerek şikayetçi olmadı

SOKAK ORTASINDA KADINA ŞİDDET KAMERADA