Mersin'in Tarsus ilçesinde sokak ortasında dehşet yaşandı. Ş.T., sokak ortasında yanındaki kadın arkadaşı N.S.'yi yumrukladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken N.S., ifadesinde herkesi şaşkına çevirdi.
Sokak'ta yürüyen Ş.T., yanındaki kadın arkadaşı N.S.'ye yumrukladı. Aldığı darbelerle yere düşen kadına, çevredekiler yardım etti. Çağırılan polis ekipleri, Ş.T. ve N.S.'yi emniyete götürdü. N.S.'nin emniyetteki ifadesinde "düştüm" diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, N.S.'nin Ş.T. tarafından şiddete uğradığını tespit etti. Görüntülerde N.S.'nin yanında yürüyen Ş.T.'ye vurduğu, yere düşen kadına çevredekiler yardım ettiği görüldü. Öte yandan polis ekiplerinin S.T.'yi yeniden ifadeye çağırdığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de sokak ortasında şiddet gören kadın ''düştüm' diyerek şikayetçi olmadı - Son Dakika