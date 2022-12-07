Dün gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi 'nde iddiaya göre sokak üzerinde bir kadın, yanındaki erkeği göstererek "Telefonumu çaldı." diye bağırmaya başladı.

Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Esenyurt'ta bir şahıs, yanındaki kadını tokatlayıp dövdü, çevredekiler müdahale etmeden izledi! İşte kameralara yansıyan o anlar - Son Dakika

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