Esenyurt'ta bir şahıs, yanındaki kadını tokatlayıp dövdü, çevredekiler müdahale etmeden izledi! İşte kameralara yansıyan o anlar - Son Dakika
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Esenyurt'ta bir şahıs, yanındaki kadını tokatlayıp dövdü, çevredekiler müdahale etmeden izledi! İşte kameralara yansıyan o anlar

07.12.2022 10:16

Esenyurt'ta bir şahıs, sokak ortasında yanındaki kadını tokatlayarak darbetti. Çevredeki insanların müdahale etmeden izlemesi görenleri hayrete düşürürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde iddiaya göre sokak üzerinde bir kadın, yanındaki erkeği göstererek "Telefonumu çaldı." diye bağırmaya başladı.

TOKAT ATIP DÖVDÜ

Şahıs, bağıran kadının ağzını kapatarak susturmaya çalıştıktan sonra defalarca tokat atarak darbetti. Olaya tanık olan çevredeki vatandaşların tepki vermeyişi görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta bir şahıs, yanındaki kadını tokatlayıp dövdü, çevredekiler müdahale etmeden izledi! İşte kameralara yansıyan o anlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta bir şahıs, yanındaki kadını tokatlayıp dövdü, çevredekiler müdahale etmeden izledi! İşte kameralara yansıyan o anlar - Son Dakika
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