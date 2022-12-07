Dün gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde iddiaya göre sokak üzerinde bir kadın, yanındaki erkeği göstererek "Telefonumu çaldı." diye bağırmaya başladı.
Şahıs, bağıran kadının ağzını kapatarak susturmaya çalıştıktan sonra defalarca tokat atarak darbetti. Olaya tanık olan çevredeki vatandaşların tepki vermeyişi görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Esenyurt'ta bir şahıs, yanındaki kadını tokatlayıp dövdü, çevredekiler müdahale etmeden izledi! İşte kameralara yansıyan o anlar - Son Dakika