Sokak ortasında kadını silahla rehin alan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında kadını silahla rehin alan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sokak ortasında kadını silahla rehin alan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Bursa'da, aralarında alacak verecek meselesi olan kadını yol ortasında başına silah dayayarak rehin alan ve emniyet müdür yardımcısının devreye girmesiyle teslim olan zanlı tutuklandı.

Sokak ortasında kadını silahla rehin alan zanlı tutuklandı, System.String[]

Bursa'da, aralarında alacak verecek meselesi olan kadını yol ortasında başına silah dayayarak rehin alan ve emniyet müdür yardımcısının devreye girmesiyle teslim olan zanlı tutuklandı.


Olay, dün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan E.Y. ile Hakkı Ç. yolda karşılaştı. Kısa süre tartıştıktan sonra Hakkı Ç. belinden çıkardığı silahı E.Y.'nin başına dayayarak kendisini sokak ortasında rehin aldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, uzun soluklu ikna teşebbüsü, olay yerine gelen Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Nevzat Uğurer ile son buldu. Şüpheli Hakkı Ç. elindeki silahı Uğurer'e teslim ederek polis ekiplerine teslim oldu. O anlar ise kameralara an be an yansıdı. Uzun süre rehine olarak tutulan E.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Emniyete götürülerek ifadesi alınan Hakkı Ç. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:29 Kaynak: İHA
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