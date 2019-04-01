Son Dakika Haberleri: Sokak Ortasında Kafasından Vurulan Genç 22 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

Sokak Ortasında Kafasından Vurulan Genç 22 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

1 saat önce

Sokak ortasında kafasından vurulan genç 22 günlük yaşam savaşını kaybettiGAZİANTEP - Gaziantep'te sokak ortasında tartıştığı kişiler tarafından silahla kafasından vurulan genç, 22 gün sonra hayatını kaybetti.

Sokak ortasında kafasından vurulan genç 22 günlük yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te sokak ortasında tartıştığı kişiler tarafından silahla kafasından vurulan genç, 22 gün sonra hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Serinevler Mahallesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen kişilerle tartışan 18 yaşındaki Hakan Karakuş, şahıslardan birinin çıkardığı tabancayla vuruldu. Başından vurulan Hakan Karakuş, kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı. Şahıslar olayın ardından hızla bölgeden kaçarken, vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Karakuş, yaklaşık 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Gencin cenazesinin yarın Yeşilkent Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip defnedileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:06 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu 15 Temmuz'da Eşi ve Oğlu Şehit Olan Nihal Olçok, İmamoğlu'na Teşekkür Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 19:32:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak Ortasında Kafasından Vurulan Genç 22 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]