Beylikdüzü Marina'daki olay dün saat 16.00 sıralarında Suriyeli olduğu belirtilen bir kişi, restoran çıkışı çocuklarının gözü önünde karısını dövdü.
Kadın yere düşerek fenalaşırken dayakçı kocaya çevredekiler müdahale etti. Çevredekilerin dövdüğü dayakçı koca daha sonra eşini de alarak otomobille uzaklaştı. Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sokak ortasında karısını dövdü! O anlara şahit olan vatandaşlar adama meydan dayağı attı - Son Dakika