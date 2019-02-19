Sokak Ortasında Karısını Öldüren Koca Tutuklandı

Sokak ortasında karısını öldüren koca tutuklandıANKARA - Ankara'da boşanma aşamasında olduğu karısını dün sokak ortasında öldüren Şükrü Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sokak ortasında karısını öldüren koca tutuklandı



ANKARA - Ankara'da boşanma aşamasında olduğu karısını dün sokak ortasında öldüren Şükrü Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet, dün Ankara'nın Mamak ilçesi Mehtap Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döndü Ş., eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süre önce evi terk ederek annesinin yanına yerleşti. 8 yaşındaki kızını okula bırakan Döndü Ş., eve geri döndüğü sırada eşi Şükrü Ş.'nin silahlı saldırısına uğradı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Döndü Ş., kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayı gerçekleştirmesinin ardından kaçan Şükrü Ş. ise dün Kıbrısköy Mahallesi'nde saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Şükrü Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturma savcısına ifade vermek üzere Ankara Adliyesine getirildi. Şükrü Ş., adliye girişinde kendisine yöneltilen "neden öldürdünüz?" şeklindeki soruya, "namus kardeşim namus, çocuğumun namusuyla oynadılar" cevabını verdi. "Pişman mısınız" yönündeki soruya ise "pişmanım" karşılığını verdi.

Şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesinin ardından mahkemeye sevk edildi. "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verilen Şükrü Ş., cezaevine gönderildi.

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