Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında karnından bıçaklandı
Son Dakika Güncel Haber

Sokak ortasında karnından bıçaklandı

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Özgür Albayrak (30), sokakta kavga ettiği kişi tarafından karnından bıçaklanarak, ağır yaralandı.

Sokak ortasında karnından bıçaklandı, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Özgür Albayrak (30), sokakta kavga ettiği kişi tarafından karnından bıçaklanarak, ağır yaralandı.
Olay, dün akşam, Şehitler Mahallesi'ndeki Şehit Oğuz Erbay Sokak ile Hürriyet Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Özgür Albayrak ile kimliği belirsiz kişi arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Albayrak, karnından bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan Albayrak, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özgür Albayrak'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.


Şehitler Mahallesi, Turgutlu, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir şahsın tarafları ayırmak isterken; hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Düğünde kavga 3 yaralı Beyoğlu'nda marketten para çalmak isteyen hırsız sert kayaya çarptı- Market sahibinin yakaladığı... Binali Yıldırım, Davutoğlu'nun istifa açıklamasını izlerken görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 12:18:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında karnından bıçaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]