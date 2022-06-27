Sokak ortasında katledilen Raziye'nin annesi konuştu: Pınar Gültekin gibi olmasın - Son Dakika
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Sokak ortasında katledilen Raziye'nin annesi konuştu: Pınar Gültekin gibi olmasın

27.06.2022 14:12
Sokak ortasında katledilen Raziye'nin annesi konuştu: Pınar Gültekin gibi olmasın

Mersin'de 4 ay önce sokak ortasında defalarca ateş edilerek katledilen Raziye Oskan'ın annesi konuştu. Katilin en ağır cezayı almasını istediklerini söyleyen anne, "İnşallah bu cani en ağır cezayı alır. Pınar Gültekin'i öldüren cani gibi ceza almasın. Haksız tahrik indirimleri uygulanmasın" dedi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi'nde eski nişanlısı Barış Can U. tarafından tabancayla defalarca ateş edilerek öldürülen Raziye Oskay'ın ailesi, kızlarının acısını ilk günkü gibi yaşıyor. 10 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda, sabah erken saatte işe gitmek için evden çıkan Raziye Oskay'ın yolunu kesen eski nişanlısı Barış Can U., çıkan tartışma sonrası Raziye'yi birçok kez ateş ederek ağır yaralamış, genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından kaçan zanlı ise polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alınmış, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Öte yandan, Raziye'nin yıllardır sanığın baskı ve tehdidine maruz kaldığı, 11 yıl boyunca her gün ölüm korkusuyla yaşadığı ortaya çıkmıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Cinayetle ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nisan ayında tamamlanmış, hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti. İddianamede, sanığın Raziye'yi uzun yıllardır sistematik bir şekilde baskı, tehdit, zor ve cebir altında tuttuğuna özellikle değinilerek, Raziye'nin gerek psikolojik gerekse de hukuki olarak verdiği mücadeleye delilleri ile birlikte detaylı olarak yer verilmişti.

"PINAR GÜLTEKİN GİBİ OLMASIN"

Duygularını aktaran 46 yaşındaki anne Fatma İsmet Oskay, "Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi. Kızının masum olduğunu ve günahsız bir şekilde öldürüldüğünü vurgulayan Oskay, "İnşallah en ağır cezayı alsın. Ağırlaştırılmış müebbet alsın. Pınar Gültekin'i öldüren şahıs gibi ceza almasın. Haksız tahrik indirimi uygulanmasın. Bu tür caniler az bir ceza yatıp çıkmasın. Sonuçta Raziye geri gelmeyecek.

"BENİM EVLADIM HER GÜN ÖLÜM KORKUSUYLA YAŞADI"

Böyleleri gerçekten keşke idam olsa en güzel karar olur. İnşallah adalet yerini bulur, bu cani en ağır cezayı alır. Onun cezayı aldığı gün belki bir nebze yavrumun kanı yerde kalmayacak. Bir nebze diyorum, belki Rabbim içime bir soğukluk verecek. İnşallah tek hücrede Rabbim yaptıklarını yanına koymasın. Benim evladım her gün ölüm korkusuyla yaşadı, Allah da ona yaşattıklarını yaşasın. Her gün o korkuyla yaşamak nasıl bir duyguymuş, benim içimin yangınının duygusu nasıl bir şeymiş Rabbim kendi içine versin" dedi. Raziye Oskay cinayetinin ikinci duruşması 28 Haziran Salı günü 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

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Son dakika haberi: Sokak ortasında öldürülen genç kızın annesi adalet istiyor: 'Pınar Gültekin gibi olmasın' Son dakika haberi: Sokak ortasında öldürülen genç kızın annesi adalet istiyor: 'Pınar Gültekin gibi olmasın' Tartıştığı üvey annesini sokak ortasında vurdu Tartıştığı üvey annesini sokak ortasında vurdu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında katledilen Raziye'nin annesi konuştu: Pınar Gültekin gibi olmasın - Son Dakika

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