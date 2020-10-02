Sokak ortasında kavga ettiği engelliyi şah damarından bıçakladı...O anlar kamerada - Son Dakika

Sokak ortasında kavga ettiği engelliyi şah damarından bıçakladı...O anlar kamerada

Sokak ortasında kavga ettiği engelliyi şah damarından bıçakladı.

Sokak ortasında kavga ettiği engelliyi şah damarından bıçakladı...O anlar kamerada

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sokak ortasında kavga eden iki engelliden birisi, diğerin şah damarından bıçaklayarak ağır yaraladı. Bıçaklama anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde Marangozlar Sanayi Sitesinde bir işyerinde çalışan sağır ve dilsiz İ.F., bilinmeyen bir nedenle yolda karşılaştığı E.K. ismindeki diğer engelli kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine engelli şahıs E.K., yanında bulundurduğu bıçaklaya kendisi gibi engelli olan İ.F.'nin şah damarını kesti. Tosya Sağlık Ocağı Merkezinin önünde yaşanan olayda kanlar içerisinde yerde kalan İ.F'ye ilk müdahaleyi Sağlık Ocağında görevli olan Doktor Nurten Arı yaptı.

İlk müdahalesinin ardından İ.F., ambulans beklenilmeden özel araçla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından İ.F, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kastamonu'da ameliyata alınan İ.F, yaklaşık 5 saatlik süren bir operasyon sonrasında şah damarı dikilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanan E.K. gözaltına aldı.

Öte yandan iki engelli şahsın kavgası ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde, yolda karşılaşan iki engelli bilinmeyen nedenle tartışmaya başlıyor. Kavgada ismi öğrenilemeyen engelli şahıs, elindeki bıçakla İ.F'yi bıçaklayarak ağır yaralıyor.

Sokak ortasında kavga ettiği engelliyi şah damarından bıçakladı...O anlar kamerada
Sokak ortasında kavga ettiği engelliyi şah damarından bıçakladı...O anlar kamerada
Sokak ortasında kavga ettiği engelliyi şah damarından bıçakladı...O anlar kamerada
Sokak ortasında kavga ettiği engelliyi şah damarından bıçakladı...O anlar kamerada

Kastamonu, Engelli, Tosya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında kavga ettiği engelliyi şah damarından bıçakladı...O anlar kamerada - Son Dakika

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