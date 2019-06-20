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Sokak ortasında kemer ve sopayla dövdüler

1 saat önce

KÜTAHYA'da Y.H. (40), yanındaki arkadaşı K.G. (20) ile birlikte kendisini bacağından bıçaklayan İ.E.G.'yi (17) sokak ortasında dakikalarca sopa ve kemerle dövdü.

KÜTAHYA'da Y.H. (40), yanındaki arkadaşı K.G. (20) ile birlikte kendisini bacağından bıçaklayan İ.E.G.'yi (17) sokak ortasında dakikalarca sopa ve kemerle dövdü. Şüpheliler gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan İ.E.G., başına aldığı darbeler nedeniyle travma geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alındı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İ.E.G. çıkan tartışmada Y.H.'yi bacağından bıçakla yaraladı. Y.H. ve yanındaki arkadaşı K.G. de İ.E.G.'yi sopa ve kemerle dakikalarca dövdü. Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Y.H. ile dövülen İ.E.G.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. K.G. olay yerinde, Y.H. ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan İ.E.G.'nin yoğun bakımda tutulduğu ve başına aldığı darbeler nedeniyle travma geçirdiği belirtildi.


- Tahya
Sokak ortasında kemer ve sopayla dövdüler
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:16 Kaynak: DHA
Kütahya, Güncel
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