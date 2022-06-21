Sokak ortasında komşu çifti öldürmüştü! Olayda yasak aşk detayı ortaya çıktı - Son Dakika
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Sokak ortasında komşu çifti öldürmüştü! Olayda yasak aşk detayı ortaya çıktı

21.06.2022 17:38

Konya'da komşusu Gonca Pekşen'i ve boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi Abdullah Koçak'ı öldüren Özkan Can'ın yargılanması devam edildi. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda Özkan Can'ın eski eşi Nadire Turan'ın, Abdullah Koçak'a uygunsuz fotoğraflarını gönderdiğine yer verildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Selçuklu ilçesinde 21 Ocak 2021 tarihinde 3 katlı binanın önünde meydana gelen olayda; bir firmada aşçı olarak çalışan Gonca Pekşen ve boşanıp birlikte yaşadığı sanayi sitesinde çalışan eski eşi Abdullah Koçak, marketten alışveriş yaptıktan sonra evlerine girerken, uzman çavuşluktan ayrılan komşuları Özkan Can ile karşılaştı.

ÇİFTE KURŞUN YAĞDIRDI

Özkan Can, belinden çıkardığı tabancayla çifte kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift, kanlar içinde yığıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Pekşen ve Koçak yaşamını yitirdi. Çiftin 11 yaşındaki oğlu ise evlerinin penceresinden baktığı sırada annesi ile babasının cansız bedenlerini gördü.

Son dakika haberi! Komşu çiftin öldürülmesinde, bilirkişi raporunda fotoğraf detayı

UYGUNSUZ FOTOĞRAF GÖNDERDİĞİ İDDİASI

Olayın ardından otomobiliyle kaçan Can, kısa sürede Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Özkan Can'ın, ifadesinde 1 yıl önce eşi Nadire Turhan'ın, komşusu Abdullah Koçak ile ilişkisi olup uygunsuz fotoğraflar gönderdiği ve bunun üzerine boşandıklarını, aradan geçen süreçte diğer çift gibi yeniden birlikte yaşadıklarını söylediği öğrenildi.

Son dakika haberi! Komşu çiftin öldürülmesinde, bilirkişi raporunda fotoğraf detayı

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Olayın ardından tutuklanan Özkan Can'ın, Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, savcının daha önce verdiği mütalaada 2 kez, 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istediği tutuklu sanık Özkan Can ile olayda hayatını kaybeden Abdullah Koçak'ın babası Fikri Koçak ve taraf avukatları katıldı.

Son dakika haberi! Komşu çiftin öldürülmesinde, bilirkişi raporunda fotoğraf detayı
Özkan Can

BİLİRKİŞİ RAPORU

Mahkeme heyeti, istedikleri bilirkişi raporunun geldiğini belirtti. Raporda, Özkan Can'ın, boşanmasına neden olan eşi Nadire Turan'ın, Abdullah Koçak'a kendine ait uygunsuz fotoğraf gönderdiğine yer verildi. Ayrıca raporda, tanık olarak dinlenen Süleyman Uğur K.'nin ifadelerinde çelişki olduğu ve beyan değiştirdiği anlatıldı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Son dakika haberi! Komşu çiftin öldürülmesinde, bilirkişi raporunda fotoğraf detayı
Abdullah Koçak
Son dakika haberi! Komşu çiftin öldürülmesinde, bilirkişi raporunda fotoğraf detayı
Gonca Pekşen
Son dakika haberi! Komşu çiftin öldürülmesinde, bilirkişi raporunda fotoğraf detayı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak ortasında komşu çifti öldürmüştü! Olayda yasak aşk detayı ortaya çıktı - Son Dakika

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