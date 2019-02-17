Son Dakika Haberleri: Sokak Ortasında Köpeği Bıçakladı

Sokak Ortasında Köpeği Bıçakladı

19 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir şahıs, yoldan geçerken gördüğü köpeği bıçakladı.

Sokak Ortasında Köpeği Bıçakladı, System.String[]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir şahıs, yoldan geçerken gördüğü köpeği bıçakladı. Kanlar içinde kalan köpek, çevredekiler tarafından veterinere götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, B.U. isimli şahıs gece saatlerinde gördüğü köpeğe bıçakla saldırdı. Köpeği sağ arka ayağından yaralayan B.U. olay yerinden hızla kaçarken, kanlar içinde kalan köpek, çevredekiler tarafından korumaya alındı. Sabah saatlerinde de veteriner hekim tarafından tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, dikişlerini koparmaması içinse kafasına huni şeklinde plastik parça yerleştirildi.

Köpeğin tedavisini gerçekleştiren veteriner uzman hekim Azime Doğruer, yaranın 7 santim uzunlukta ve 3.5 santimlik genişlikte olduğunu söyledi. Doğruer, "Yuki bize getirildiğinde biraz kanaması vardı. Biceps femoristen kesici bir cisimle yaralanmıştı. Sakin ve halsiz görünüyordu, biraz kanaması olduğu içindir muhtemelen. Yara enfekte değildi. Yara derindi, yaklaşık 7 santimlik bir derinliği, yaklaşık 3-3.5 santimlik de genişliği vardı yaranın. 3 kat olarak diktik mecburen. Kasları diktik, bağ dokuyu diktik, deriyi diktik. Boyunluk olarak da tekrar yarayı açmaması için elizabeth yakalığı taktık boynuna, huni gibi bir aparattan yararlandık. Şu an tedavisi devam ediyor, sağlık durumu iyi. Top artık Yuki ile ilgilenen kişilerde" dedi.

Çevrede oturan vatandaşlar tarafından "Yuki" diye tanınan köpek, hayvan severler tarafından iyileşmesi için bakıma alındı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var İki Grup Arasındaki Kavga AVM'yi Savaş Alanına Çevirdi! Yaralılar Var

Kız Çocuğu, Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Silahla Vurarak Öldürdü 23 Yaşındaki Ukraynalı Kadın, TIR Şoförünün Boğazını Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 11:25:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak Ortasında Köpeği Bıçakladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]