Sokak ortasında korkunç olay! Husumetlisini tüfekle öldürdü - Son Dakika
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Sokak ortasında korkunç olay! Husumetlisini tüfekle öldürdü

01.08.2022 09:48
Sokak ortasında korkunç olay! Husumetlisini tüfekle öldürdü

Kırıkkale'de 55 yaşındaki şahıs, husumetlisine tüfekle saldırdı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kırıkkale Güzeltepe Mahallesi'ndeki 568. Sokak'ta Y.Ü. isimli şahıs, husumetlisi olduğu iddia edilen Necati Karabaş'a (55) sokak ortasında tüfekle ateş açtı. Karabaş, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"HAYATINI KAYBETTİ"

Ağır yaralanan Karabaş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan 55 yaşındaki Karabaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Y.Ü. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Yeri İnceleme tarafından da cinayetin işlendiği sokakta yapılan tahkikatta tüfek ve çok sayıda kartuş bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sokak ortasında korkunç olay! Husumetlisini tüfekle öldürdü
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Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında korkunç olay! Husumetlisini tüfekle öldürdü - Son Dakika

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