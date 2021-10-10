Sokak ortasında kovaladığı genç kadına baltayla saldıran kişi sevgilisi çıktı - Son Dakika

Hatay Antakya'da önceki gün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, kahve dükkanı önünde bir genç kız baltayla saldırıya uğradı. Kahvedekilerin müdahale etmemesi nedeniyle tepki çeken saldırıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre ikilinin sevgili oldukları belirtilirken, genç kız kendisine saldıran şahıstan şikayetçi olmadı.

ARALARINDA ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

5 kişinin gözü önünde satırlı saldırıyı gerçekleştirenin İbrahim K. (24), dövülenin de kız arkadaşı Elif M. (17) olduğu ortaya çıktı. Bölgede 'Kurbat' olarak bilinen aşiretin mensubu olduğu belirtilen Elif M. ile İbrahim K., aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle sokak ortasında kavga etti.

ŞAHISTAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Elif M., güvenlik kamerasına yansıyan olaydan sonra gözaltına alınan İbrahim K.'dan şikayetçi olmadı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim K. hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan işlem yapıldı.