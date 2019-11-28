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Sokak ortasında, küçük çocuğun yanında kadına şiddet kamerada

7 saat önce

Sokak ortasında, küçük çocuğun yanında kadına şiddet kamerada Dehşete düşüren görüntülerde erkek şahıs, bir kadını küçük çocuğunun yanında teke tokat darp ettiGAZİANTEP - Gaziantep sokak ortasında güpegündüz bir erkek, eşi olduğu tahmin edilen kadını tekme tokat çocuğunun yanında darp etti.

Sokak ortasında, küçük çocuğun yanında kadına şiddet kamerada

Dehşete düşüren görüntülerde erkek şahıs, bir kadını küçük çocuğunun yanında teke tokat darp etti

GAZİANTEP - Gaziantep sokak ortasında güpegündüz bir erkek, eşi olduğu tahmin edilen kadını tekme tokat çocuğunun yanında darp etti.

Gaziantep'te kaldırımda oturan bir kadın, 5-6 yaşlarındaki kız çocuğunun gözü önünde, kocası olduğu tahmin edilen bir erkek şahıs tarafından tekme tokat darp edildi. Küçük kız ağlayarak annesinin darp edilmesini izlerken, yoldan geçen ve olayı gören biri kadın iki kişinin ise olaya tepkisiz kalması vicdanları sızlattı. Bir süre sonra ayağa kalkan kadın yayan olarak olay yerinden uzaklaşırken küçük kızı da ağlayarak annesinin peşinden gitti.

Olay anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Sokak ortasında, küçük çocuğun yanında kadına şiddet kamerada

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
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