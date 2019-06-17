Sokak ortasında kurşun yağdırdılar
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı kişilerin kurşun yağdırdığı şahıs ağır yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:50 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde tartıştığı kişilerin kurşun yağdırdığı şahıs ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesi Alanyurt
mevkiinde G.T., yol kenarındaki kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarla tartışmaya başladı. Çıkan kavgada şahısların kurşun yağdırdığı G.T. ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs ameliyatta alındı. Emniyet ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak, incelemede bulundu. Polis
ekipleri olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
(İHA)
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