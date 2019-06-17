Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında kurşun yağdırdılar
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Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

21 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı kişilerin kurşun yağdırdığı şahıs ağır yaralandı.

Sokak ortasında kurşun yağdırdılar, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı kişilerin kurşun yağdırdığı şahıs ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesi Alanyurt mevkiinde G.T., yol kenarındaki kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarla tartışmaya başladı. Çıkan kavgada şahısların kurşun yağdırdığı G.T. ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs ameliyatta alındı. Emniyet ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak, incelemede bulundu. Polis ekipleri olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:50 Kaynak: İHA
Alanyurt, Bursa, İnegöl, Güncel
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