Sokak ortasında kurşuna dizdiler - Son Dakika

Sokak ortasında kurşuna dizdiler

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sokak ortasında kurşuna dizilen şahıs öldü.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi Fırat Mahallesi 489. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aziz Malkoç isimli bir kişi iddiaya göre namus meselesi nedeniyle tartıştığı şahıslar tarafından kurşuna dizildi. Araçla gelen şahıslar sokak ortasında Malkoç'u vurarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı halde sokak ortasında kanlar içinde kalan Malkoç'u gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Malkoç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan güvenlik güçleri kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlatırken olayla ilgili inceleme yapıldı. Malkoçun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.