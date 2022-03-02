Sokak ortasında kurşunlar hava uçuştu! O anlar kamera tarafından kaydedildi - Son Dakika
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Sokak ortasında kurşunlar hava uçuştu! O anlar kamera tarafından kaydedildi

02.03.2022 21:53

Zeytinburnu'nda husumetli oldukları ileri sürülen Afganistan uyruklu kişiler arasında çatışma çıktı. Birbirine kurşun yağdıran kişiler koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Zeytinburnu Nuripaşa İsa Yusuf Alptekin Sokak'ta saat 17.00 sıralarında iddialara göre Afganistan uyruklu kişiler arasında daha önceden husumet bulunuyordu. Taraflardan biri belinde silahla husumetli olduğu kişinin yanına geldi. Silahlı saldırgan, hiçbir şey konuşmadan tabancayla 3 el ateş açtı. Silahı tutukluk yapan saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı. Bacağından yaralanan kişi ise sokak üzerine yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki kameraları inceleyen polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı, korku dolu anlar kameraya yansıdı

KORKU DOLU ANLAR KAMERALARDA

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırıya uğrayan Afganistan uyruklu gencin arkadaşlarıyla sohbet etmesi görülüyor. Silahlı saldırgan belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek olay yerinden uzaklaşıyor.

Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı, korku dolu anlar kameraya yansıdı

"ATEŞ AÇTIKTAN SONRA HIZLA UZAKLAŞTI"

Yaşananları anlatan mahalle esnafı Ensar Öztürk, "Dükkanda oturuyordum. Ses duydum. Dışarı çıktım. Bir kişi gelip ateş etti. Ambulans çağırdık. Ambulans alıp götürdü. Ateş eden kişi kaçıp gitti. Sonra da polis ekipleri ve olay yeri inceleme gelip inceleme yaptılar. Yaralı bacağından vurulmuş" dedi.

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Zeytinburnu, Afganistan, İsa Yusuf, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında kurşunlar hava uçuştu! O anlar kamera tarafından kaydedildi - Son Dakika


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