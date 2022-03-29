Sokak ortasında kurusıkı tabancanın dipçiğiyle 2 kardeşi darp etti, o anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Sokak ortasında kurusıkı tabancanın dipçiğiyle 2 kardeşi darp etti, o anlar kameralara yansıdı

29.03.2022 17:09
Sokak ortasında kurusıkı tabancanın dipçiğiyle 2 kardeşi darp etti, o anlar kameralara yansıdı

Elazığ'da bir şüpheli sokak ortasında 2 kardeşi kurusıkı tabancanın dipçiği ile darp etti.

Elazığ'da bir şüpheli sokak ortasında 2 kardeşi kurusıkı tabancanın dipçiği ile darp etti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Rızaiye Mahallesi Kubbeli Cami Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A., sokak üzerinde bulunan S.D. ve R.D. kardeşlerin işlettiği dükkana geldi. Kısa süre içerisinde aralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sokağa taşan olayda iki taraf tekme tokat birbirine girdi. Bu sırada E.A., belinden çıkardığı kurusıkı tabancanın dipçiği ile iki kardeşi darp etti. Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. - ELAZIĞ

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Elazığ, Polis, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında kurusıkı tabancanın dipçiğiyle 2 kardeşi darp etti, o anlar kameralara yansıdı - Son Dakika


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