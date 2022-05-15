Sokak ortasında meslektaşını ağır yaralayan oto lastikçi tutuklandı - Son Dakika
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Sokak ortasında meslektaşını ağır yaralayan oto lastikçi tutuklandı

15.05.2022 23:14
Sokak ortasında meslektaşını ağır yaralayan oto lastikçi tutuklandı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde oto lastikçi, alacak verecek meselesi yüzünden meslektaşını sokak ortasında aracıyla çarparak ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklandı.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde oto lastikçi, alacak verecek meselesi yüzünden meslektaşını sokak ortasında aracıyla çarparak ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklandı.

Olay, Beyağaç ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; oto lastikçi Okan B. ile meslektaşı Ali P. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi ardından akşam saatlerinde Okan B., aracıyla yolda gördüğü Ali P.'ye süratle çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ali P. metrelerce havaya fırlayarak kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri yaralıyı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kamera kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri, Okan B.'yi kısa sürede yakaladı. Yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen Okan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavisi devam eden Ali P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Sokak ortasında meslektaşını ağır yaralayan oto lastikçi tutuklandı
Sokak ortasında meslektaşını ağır yaralayan oto lastikçi tutuklandı

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Denizli, Beyağaç, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında meslektaşını ağır yaralayan oto lastikçi tutuklandı - Son Dakika


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