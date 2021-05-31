Sokak ortasında, "Namus meselesi siz karışmayın" deyip o şahsı böyle darbettiler - Son Dakika

Sokak ortasında, "Namus meselesi siz karışmayın" deyip o şahsı böyle darbettiler

İstanbul Esenyurt'ta iki saldırgan, sokak ortasında bir kişiyi feci bir şekilde darbetti. Saldırganlar, olaya müdahale etmek isteyen vatandaşlara ise "Namus meselesi karışmayın" diyerek tepkilerini gösterdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Geçtiğimiz akşam saat 22.30 sıralarında Esenyurt Kıraç Gazi caddesinde yaşanan olayda, ellerinde sopa bulunan iki kişi yakaladıkları şahsı feci şekilde dövdü. Zanlılar araya girmek isteyen vatandaşları ise "Namus meselesi karışmayın" diyerek uzaklaştırdı. HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR Darbedilen adam olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın kafatasında kırıklar tespit edilirken ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Adamı feci şekilde darbeden iki kişi ise koşarak olay yerinden ayrıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 saldırganı gözaltına aldı. Zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.

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