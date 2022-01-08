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Sokak ortasında oğlunun cesedini gören annenin feryadı: Seni kurtaramadım - Son Dakika

Sokak ortasında oğlunun cesedini gören annenin feryadı: Seni kurtaramadım

08.01.2022 10:10
Sokak ortasında oğlunun cesedini gören annenin feryadı: Seni kurtaramadım

Adana'da bir kişi, eroin aldıktan sonra rahatsızlanınca 4 kişi tarafından yol kenarına bırakıldı. Ahmet G. adlı bağımlı hayatını kaybederken, olay yerine gelen annesinin "Seni kurtaramadım" diye feryat etmesi herkesi ağlattı.

Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi 3092 sokakta iddiaya göre vatandaşlar bir kişinin 4 kişi tarafından getirilip sokak ortasına bırakıldığını, gencin de durumunun ağır olduğunu bildirdi.

EROİNDEN ÖLMÜŞ

Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin damar yolundan eroin alması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Gelen polis ekipleri, şahsın 34 yaşındaki Ahmet G. olduğunu saptadı. Bir süre sonra ise Ahmet G.'nin annesi Songül G. ve kardeşleri olay yerine geldi.

"SENİ KURTARAMADIM" DİYE FERYAT ETTİ

Anne Songül G.'nin koşarak geldiği oğlunun yanında diz çökerek, "Oğlum seni kurtaramadım, sana yardımcı olamadım" diyerek feryat etmesi herkesi ağlattı. Uzun süre anne ve çocukları Ahmet G.'nin başında gözyaşlarına boğuldu. Anneyi çevredeki kadınlar teskin etmeye çalıştı.

YOL KENARINA BIRAKAN ŞAHISLAR ARANIYOR

Polis ise Ahmet G.'yi sürükleyerek getirip yol kenarına terk edip kaçan şahısları bulmak için çalışma başlattı. Ahmet G.'nin Ulubatlı Hasan Mahallesindeki bir evde uyuşturucu kullanıp birden fenalaştığı, yanındaki arkadaşlarının Ahmet G.'yi sürükleyerek evden çıkarıp, sokak ortasına bıraktıktan sonra kaçtığı ileri sürüldü.

KOLLARINDA ŞIRINGA İZLERİ VAR

Ahmet G.'nin ağabeyi ve kardeşi, onu uyuşturucuya alıştırdığını öne sürdüğü arkadaşını darp etti. Kardeşlerin elinden genci polis güçlükle aldı. Olay yerinde yapılan incelemede Ahmet G.'nin kollarında şırınga izleri bulunduğu görüldü. Ahmet G.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Polis, Adana, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında oğlunun cesedini gören annenin feryadı: Seni kurtaramadım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak ortasında oğlunun cesedini gören annenin feryadı: Seni kurtaramadım - Son Dakika
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