Sokak Ortasında Öldüresiye Dayak Kamerada
1 saat önce
Sokak ortasında öldüresiye dayak kameradaZONGULDAK - Zonguldak'ta üç kişinin sokak ortasında öldüresiye kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.
Sokak ortasında öldüresiye dayak kamerada
ZONGULDAK - Zonguldak
'ta üç kişinin sokak ortasında öldüresiye kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay önceki gece Terakki Mahallesi
mevkisinde meydana geldi. Kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi sokak ortasında tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iki kişi adeta tekme tokat birbirine girdi. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya karışan kişilerden biri aldığı darbe sonucu yere yığıldı. Diğer kişi ise yere düşen adamı yumruklamaya devam etti. Bu sırada olay yerindeki diğer yakını ise yere yığılan adamı yumruklayan yakınını uzaklaştırmaya çalıştı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan kavga tarafların ayrılmasıyla bir süre sonra sona erdi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:17 Kaynak: İHA
Amasya'da Cenazeden Dönenleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı
Tartıştığı Sürücüyü Öldürmekten Yargılanan Trans Derya İçin Savcı Müebbet İstedi
Amcasını Öldürdükten Sonra, Cesedin Üzerine Kamyonla Toprak Döktürmüş
Kuyumcuyu Ellerini Kelepçeleyip, Yakmışlar