Sokak ortasında öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı - Son Dakika
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Sokak ortasında öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı

24.05.2022 16:03

- Sokak ortasında öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı Gaziantep'te sokak ortasında seyir halindeki motosiklete düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen 35 yaşındaki Hakan Şah'ın katil zanlısı 2 şahıs yakalandı.

- Sokak ortasında öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te sokak ortasında seyir halindeki motosiklete düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen 35 yaşındaki Hakan Şah'ın katil zanlısı 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, adli mercilere sevk edildi.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, motosikletle seyir halinde olan Hakan Şah'ın önünü kesen otomobildeki şahıslar, tabancayla ateş açarak Şah'ı ağır yaralamıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra özel bir hastaneye kaldırılan Hakan Şah, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Katil zanlıları yakalandı

Yaşanan olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Yusuf T. ve Hakan S. isimli iki şahsı tespit etti. Saklandıkları yer belirlenen 2 katil zanlısı, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlıları, yapılan sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Hayatını kaybeden Hakan Şah'ın cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Sokak ortasında öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı
Sokak ortasında öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı
Sokak ortasında öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı
Sokak ortasında öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı
Sokak ortasında öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı - Son Dakika


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