Sokak ortasında öldürülmüşlerdi, cenazeleri Niğde'ye gönderildi

Sokak ortasında öldürülmüşlerdi, cenazeleri Niğde 'ye gönderildiİZMİR - İzmir 'in Çiğli ilçesinde damatları tarafından av tüfeğiyle öldürülen karı-kocanın cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketleri Niğde'ye gönderildi.Dün akşam saatlerinde damatları M.C. tarafından sokak ortasında av tüfeğiyle öldürülen Süleyman Demir ve Ayşe Demir 'in cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Burada yapılan incelemelerin ardından talihsiz karı-kocanın cenazeleri yakınlarına teslim edildi.Demir çiftinin naaşlarını almaya akrabaları gelirken, talihsiz çiftin akrabaları tabutların başında gözyaşı döktü. Aslen Niğdeli olan Demir çiftinin memleketlerinde toprağa verileceği bildirildi. Aynı olayda M.C. tarafından vurulan ve ağır yaralanan Demir çiftinin kızları Gülden C.'nin tedavisine ise Ege Üniversitesi Hastanesinde devam ediliyor.Olay geçmişiOlay, dün akşam saatlerinde Balatçık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.C., ayrı yaşadığı eşi Gülden C. (26), kayınvalidesi Ayşe ve kayınpederi Süleyman Demir'le bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine M.C. yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi ve ailesine ateş açmıştı. Olayda Ayşe Demir ve Süleyman Demir hayatını kaybederken, Gülden C. ise ağır yaralanmıştı. Olayı gerçekleştiren damat M.C. ise gece saatlerinde Uşak 'ta yakalanmıştı.