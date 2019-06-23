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Sokak ortasında ölümüne kavga

38 dakika önce

Sokak ortasında ölümüne kavga Bir birini öldüresiye dövdülerADIYAMAN - Adıyaman'da, iki gurup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Sokak ortasında ölümüne kavga
Bir birini öldüresiye dövdüler
ADIYAMAN - Adıyaman'da, iki gurup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Gençlerin öldüresiye kavgası kameralara saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı karşı tarafında iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken gençler bir birine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bir birini öldüresiye döven gençler dakikalarca bir biriyle adeta kıyasıya mücadele etti. Yaşanılan kavga sonrasında kavga eden şahıslar polis ekiplerinin geldiğini görünce ara sokaklara girerek olay yerinden kaçtı.
Sokak ortasında ölümüne kavga
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:50 Kaynak: İHA
Adıyaman, kavga, Yerel
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