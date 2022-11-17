Boşanma aşamasında olduğu eşini vuran adam aynı silahla kendisine sıktı! Şimdi ikisi de hayatta kalma mücadelesi veriyor - Son Dakika
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Boşanma aşamasında olduğu eşini vuran adam aynı silahla kendisine sıktı! Şimdi ikisi de hayatta kalma mücadelesi veriyor

17.11.2022 12:30

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cadde ortasında bir kişi önce boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle vurdu, sonrasında aynı tüfekle kendini vurdu. Her iki yaralı da ambulansla hastaneye kaldırılırken karı kocanın hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi.

Sabah saatlerinde Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi'nde Ali A. (40), pompalı tüfekle takip ettiği boşanma aşamasındaki eşi Hülya A.'yı vurdu.

Sokak ortasında önce eşine, sonra kendine sıktı

İNTİHARA KALKIŞTI

Göğsüne saçmaların isabet ettiği kadın kanlar içerisinde yere yığılırken Hülya A.'yı vuran Ali A., aynı tüfekle kendini boyun bölgesinden vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır Hülya A. ve Ali A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sokak ortasında önce eşine, sonra kendine sıktı

YAŞANAN KAOS KAMERADA

Öte yandan olayın ardından yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde göğsünden vurulan kadının kanlar içerisinde yerde yattığı ve Ali A.'nın da kadının yanında dizlerinin üzerinde çökmüş vaziyette olduğu görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasında olduğu eşini vuran adam aynı silahla kendisine sıktı! Şimdi ikisi de hayatta kalma mücadelesi veriyor - Son Dakika

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