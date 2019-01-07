Sokak Ortasında Patlayan Trafo Paniğe Neden Oldu
31 dakika önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaldırımda bulunan patlama, paniğe neden olurken kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından trafodaki yangın kısa sürede söndürüldü.
Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde kaldırımda bulunan patlama, paniğe neden olurken kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından trafodaki yangın kısa sürede söndürüldü.
Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi
Numan Dede Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaldırımda bulunan trafo bir anda patladı. Patlama sırasında caddede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşayarak durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından patlama sonrasında trafoda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler trafodaki yangının sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatırken, yaşanan olay nedeni ile trafonun bulunduğu cadde yaklaşık 1 buçuk saat boyunca elektriksiz kaldı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:31 Kaynak: İHA
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