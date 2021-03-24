Sokak ortasında peşine düştüğü genç kıza cinsel organını gösterip tacizde bulundu - Son Dakika

Sokak ortasında peşine düştüğü genç kıza cinsel organını gösterip tacizde bulundu

24.03.2021 20:39

Bursa'da staj yaptığı yere gitmek için evinden çıkan Gözde Şahinbaş, yolda yürüdüğü sırada kimliği henüz bilinmeyen kişinin tacize uğradı. Cinsel organını gösteren sapığın dehşeti yaşattığı o anlar, genç kız tarafından kayda alındı.

Bursa'da yaşayan Gözde Şahinbaş adlı genç kız, staj yaptığı iş yerine gitmek için sabah saatlerinde evinden çıktı. Ancak Şahinbaş, yolda yürüğü sırada, kimliği henüz bilinmeyen bir sapık tarafından taciz dehşeti yaşadı.

CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Güpegündüz yaşanan olayda, tacizci, peşine düşüp takip ettiği genç kıza pantolonunu indirerek cinsel organını gösterdi. Aynı durumu bir önceki gün de yaşayan talihsiz kız, olacakları tahmin ederek tacizciyi kayda aldı. Görüntülerde, çevredekilerden "Abi taciz etti beni" diyerek yardım isteyen genç kız, videonun sonunda gözyaşlarına boğuldu.

"AYNI SAATTE CİNSEL ORGANINI AÇMAYA ÇALIŞTI"

Yaşadığı olay sonrası şoka uğrayan Gözde Şahinbaş, sosyal medya platformu Twitter üzerinden taciz anlarını şu sözlerle paylaştı: "Bu sabah staja giderken biri arkasına dönerek beni takip eder gibiydi sonrasında iki arabanın arasına girdi ve aletini hazırlayıp benim geçmemi bekledi. Bunu anladım çünkü dünde aynı saatte oradan geçerken cinsel organını açmaya çalıştı ve bugünde aynı hareketi yapacağını anlayıp video çektim." Görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları olaya tepki gösterirken, polis ekipleri tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sokak ortasında peşine düştüğü genç kıza cinsel organını gösterip tacizde bulundu
Sokak ortasında peşine düştüğü genç kıza cinsel organını gösterip tacizde bulundu

Taciz, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında peşine düştüğü genç kıza cinsel organını gösterip tacizde bulundu - Son Dakika


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