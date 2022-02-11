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Sokak ortasında saldırıya uğrayarak yaralandı - Son Dakika

Sokak ortasında saldırıya uğrayarak yaralandı

11.02.2022 15:47
Sokak ortasında saldırıya uğrayarak yaralandı

Adıyaman'da, bir kişi sokak ortasında kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına uğraması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da, bir kişi sokak ortasında kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına uğraması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Belediyesi yakınlarında yolda yürüyen Mehmet K., isimli bir kişi henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Uğradığı saldırı karşısında neye uğradığını şaşıran Mehmet K., darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri ise henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Sokak ortasında saldırıya uğrayarak yaralandı

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Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında saldırıya uğrayarak yaralandı - Son Dakika


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