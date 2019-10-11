Sokak ortasında satırlı dehşet...İki çocuk annesi kadın, eski eşinin satırlı saldırısına uğradı

Eşine sokak ortasında satırla saldıran şahsı vatandaşlar linç etmek istedi

İki çocuk annesi kadının yoğun bakımda tedavisi sürüyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de eski eşi tarafından sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan ve kafasının çeşitli yerlerinden derin darbeler alan kadın ağır yaralandı. İki çocuk annesi kadın yoğun bakıma alınırken cani adam ise çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Olay, merkez Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yıllık kocasından yaklaşık 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba Arslan (45), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen Yalçın Özalpay (52), yanında taşıdığı satırla Arslan'a Atatürk Bulvarı üzerinde yürüdüğü esnada saldırdı. Kafatası ve yüzünden derin yaralar alan Arslan'ın yardımına olayı gören çevredeki vatandaşlar koştu. Cani adamın elinden kadını kurtaran çevredeki vatandaşlar, adamı burada linç etmek istedi. Olay yerinden yaklaşık 100 metre kadar kaçan adam, çevredekiler tarafından tekrar yakalandı.

Polis zanlıyı arka kapıdan çıkardı

Kentteki bir anaokulunda aşçı yardımcısı olarak çalışan ve iki çocuğu bulunan Arslan, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan suç aleti satırla yakalanan ve olay anında çevrede bulunan vatandaşlarca dövülen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Eskişehir Şehir Hastanesine götürülen Özalpay'ın burada rutin kontrolleri yapıldı. Bu esnada zanlıyı çekmek için hastaneye giden basın mensuplarının görüntü almaması için eski eşine satırla saldıran şahıs, hastanenin arka kapısından çıkarılarak emniyete götürüldü.