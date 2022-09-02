Olay, 31 Ağustos'ta Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. 41 AKM 498 plakalı otomobiline bineceği sırada İ.Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı. Aracına binmek üzere olan vatandaşa 5 el ateş eden şahıs, daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bacağından yaralanan E.T.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. E.T.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri kaçan şahıs yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sokak ortasında silahla dehşet saçmıştı, yakayı ele verdi - Son Dakika

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