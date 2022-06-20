Sokak ortasında silahla vurularak öldürülen genç toprağa verildi - Son Dakika
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Sokak ortasında silahla vurularak öldürülen genç toprağa verildi

20.06.2022 15:34

Sokak ortasında silahla vurularak öldürülen genç toprağa verildi Kocaeli'de sokak ortasında silahla vurularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.

Sokak ortasında silahla vurularak öldürülen genç toprağa verildi

KOCAELİ - Kocaeli'de sokak ortasında silahla vurularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonundan çıkan 22 yaşındaki Mertcan Pekatik, bir restorana girerek yemek yedi. Bir süre sonra restoranda bulunan diğer müşterilerle aralarında çıkan tartışma sonrasında Pekatik, restorandan çıkarıldı. Arkadaşları ile yolda yürüdüğü sırada ismi öğrenilemeyen kişiler tarafından silahla vurulan Mertcan Pekatik, yere yığıldı. Olay üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mertcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

Mertcan'ın cenazesi ailesi tarafından morgdan teslim alındı. Gencin cenazesi, Maşukiye Merkez Cami'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında silahla vurularak öldürülen genç toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sokak ortasında silahla vurularak öldürülen genç toprağa verildi - Son Dakika
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