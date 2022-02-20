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Sokak ortasında silahla vurulan şahıs yaralandı - Son Dakika

Sokak ortasında silahla vurulan şahıs yaralandı

20.02.2022 08:13

Sokak ortasında silahla vurulan şahıs yaralandı Kocaeli'de bir kişi, sokak ortasında silahla vurularak yaralandı.

Sokak ortasında silahla vurulan şahıs yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'de bir kişi, sokak ortasında silahla vurularak yaralandı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Bekirdere Mahallesi Şevketbey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T sokak ortasında silahla vurularak yere yığıldı. Ateş eden kişi ya da kişiler ise hızla olay yerinden uzaklaştı. E.T'yi yaralı vaziyette görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dizinden vurulan E.T., sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından sokak üzerinde kovanlar araştırıldı. Mermilerden birinin sokak üzerinde bulunan otomobilin ön camına isabet ettiği görüldü. Araç sahibinin kim olduğu henüz tespit edilemedi.

Polis ekipleri, E.T.'yi vuran kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Sokak ortasında silahla vurulan şahıs yaralandı
Sokak ortasında silahla vurulan şahıs yaralandı
Sokak ortasında silahla vurulan şahıs yaralandı
Sokak ortasında silahla vurulan şahıs yaralandı

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Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında silahla vurulan şahıs yaralandı - Son Dakika


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